Autorizan venta de flores y dulces fuera de panteones

Matehuala.- Productores de las tradicionales calaveritas de dulce están molestos luego de que autoridades municipales inicialmente les habían negado permiso para la venta del dulce los días de muertos, y ahora anuncian que se podrán vender, afectando sus ingresos, por la cercanía de la fecha y no tener el producto suficiente.

Inicialmente en el Ayuntamiento se había negado que para el Día de Muertos no se permitiría la venta de dulces tradicionales, las llamadas calaveras, solamente la venta de flor.

Ante ese anuncio productores que se dedican anualmente a la elaboración de las llamadas calaveras, sólo elaboraron poco producto, pero el pasado miércoles autoridades reculan ypara informar que en las afueras de los cementerios Miguel Hidalgo y Guadalupe habrá tanto la venta de flor, coronas y dulces.

La molestia e inconformidad surge por parte de don José, que se dice afectado en sus ingresos.

Por separado el conocido productor de dulce tradicional José Antonio Chávez Nava, dijo que tras conocer la decisión inicial por parte del Ayuntamiento, que no permitiría se instalaran puestos de la venta de dulces de calaveritas, sólo se dedicó a la elaboración de dulces porque tiene varios entrego, pero también está molesto por la actitud de las autoridades municipales.

Pese a ello estableció que no instalará su puesto afuera del panteón, porque no lo considera positivo, ya que el cementerio se cerrará a las 15:00 horas, cuando las ventas son por la tarde.

Chávez Nava dijo que no arriesgará recursos, porque las ventas no van a ser buenas, ya que gente irá al panteón días previos para no aglomerarse.