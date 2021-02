Ayto. no justifica gasto de 5 mdp

CIUDAD VALLES.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) observó malos manejos de recursos públicos en el Ayuntamiento de Ciudad Valles durante el año fiscal 2019, pero 5 millones 211 mil 637 pesos fueron simplemente gastados en prácticamente nada, ya que no sólo no presentaron facturas ni comprobante de obras o servicios, sino que aparentemente no hubo conocimiento del Cabildo sobre ello.

El informe de la ASE advierte que el gobierno de Adrián Esper Cárdenas pagó 3 millones 928 mil 669 pesos por trabajos de "albañilería y mantenimiento en diversas áreas y departamentos de la Presidencia municipal de Ciudad Valles" y la Tesorería, la Contraloría y los regidores no dieron informes sobre nada al respecto, además de que no hay evidencia física de que la Presidencia tenga alguna mejoría estructural que corresponda al gasto de casi cuatro millones.

Así también, el gobierno pagó 1 millón 182 mil 968 pesos por el pago de prestación de servicios profesionales "no comprobados" y sigue: "en su caso, deberá ser acreditado ante esta Auditoría Superior del Estado con la evidencia documental de su destino y aplicación o del depósito del reintegro a cuentas bancarias del Municipio".

O sea, cinco millones de pesos se gastaron en obras que nadie ve y mandaron casi 1.2 millones a gastos de asesoría o de prestación de servicio sin que nadie sepa quién es el proveedor.