Ayuntamiento evade hacer sesiones de Consejo de Transporte

El representante de Taxistas de Valles y la Región, Francisco González Arias, dijo que el Ayuntamiento debió haber hecho como mínimo seis sesiones de Consejo de Transporte durante el 2019, pero cayó en omisión y sólo hizo dos: la de la conformación y una más donde quedaron temas pendientes sobre la reubicación de rampas de los taxis rojos.

Comentó que hace poco tuvo una conferencia con el secretario del Ayuntamiento, para "ya no pedirle, sino exigirle" que se vuelva a tener sesión de transporte porque se ha incumplido con la ley y no se han podido arreglar (o no se han querido arreglar) conflictos que tienen que ver con el transporte dentro de la ciudad, por parte del Ayuntamiento.

Por eso pedirá de nuevo que se vuelva a citar a sesión, porque uno de los temas pendientes es el de hacer que se ubiquen en otro lugar los carros rojos, que son los que tienen rutas de ida y vuelta a ejidos y comunidades, mientras que en su circulación al centro supuestamente no respetan al pasaje de la ciudad que es el que trasladan los taxis verdes.