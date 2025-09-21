Basura invade de nuevo mercado en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES. Locatarios del mercado o cercanos a ese centro de comercio encontraron un nuevo lugar para depositar la basura sobre plena banqueta.

Pese al esfuerzo de enviar los camiones de basura para acarrear los desechos de los locatarios de estos lugares, algunos comerciantes ya se decidieron por un nuevo lugar para acumular la basura, cerca de Abasolo y 5 de Mayo.

A tan sólo 50 metros de ese lugar se encuentra el lugar que se destina para que los "diableros" carguen de basura el camión recolector, sin embargo, ya van un par de días que escogen ese lugar varios comerciantes, en una banqueta que tiene mucho flujo peatonal.