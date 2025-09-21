logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MUJER SOFISTICADA

Fotogalería

MUJER SOFISTICADA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Basura invade de nuevo mercado en Ciudad Valles

Las autoridades locales deben intervenir para solucionar el problema de basura en el mercado de Ciudad Valles.

Por Huasteca Hoy

Septiembre 21, 2025 12:32 p.m.
A
Basura invade de nuevo mercado en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES. Locatarios del mercado o cercanos a ese centro de comercio encontraron un nuevo lugar para depositar la basura sobre plena banqueta.

Pese al esfuerzo de enviar los camiones de basura para acarrear los desechos de los locatarios de estos lugares, algunos comerciantes ya se decidieron por un nuevo lugar para acumular la basura, cerca de Abasolo y 5 de Mayo.

A tan sólo 50 metros de ese lugar se encuentra el lugar que se destina para que los "diableros" carguen de basura el camión recolector, sin embargo, ya van un par de días que escogen ese lugar varios comerciantes, en una banqueta que tiene mucho flujo peatonal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Basura invade de nuevo mercado en Ciudad Valles
Basura invade de nuevo mercado en Ciudad Valles

Basura invade de nuevo mercado en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Las autoridades locales deben intervenir para solucionar el problema de basura en el mercado de Ciudad Valles.

Cobro de parquímetros reanuda este lunes en Ciudad Valles
Cobro de parquímetros reanuda este lunes en Ciudad Valles

Cobro de parquímetros reanuda este lunes en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Después de un mes de gracia, los parquímetros vuelven a operar con cobro y vigilancia.

No descarta diputada por Valles posibilidad de candidatura en el 27
No descarta diputada por Valles posibilidad de candidatura en el 27

No descarta diputada por Valles posibilidad de candidatura en el 27

SLP

Huasteca Hoy

La diputada Nancy Jeanine García Martínez evalúa la posibilidad de ser candidata en las próximas elecciones municipales de Ciudad Valles.

Problemas de ahorro para aguinaldos en Ayuntamiento de Ciudad Valles
Problemas de ahorro para aguinaldos en Ayuntamiento de Ciudad Valles

Problemas de ahorro para aguinaldos en Ayuntamiento de Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

El Gobierno municipal y la Tesorería buscan soluciones financieras para garantizar los aguinaldos de los trabajadores.