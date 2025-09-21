logo pulso
Balacera en Cd. del Maíz deja un policía muerto

Maleantes emboscaron a los agentes en el bulevar hacia El Naranjo y se fugaron tras el ataque

Por Redacción

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Balacera en Cd. del Maíz deja un policía muerto

CIUDAD DEL MAÍZ.- Un ataque armado contra una patrulla de la Policía Municipal de Ciudad del Maíz dejó como saldo la muerte de un oficial.

El policía Laurencio Flores Aguilar, murió la madrugada del sábado en cumplimiento de su deber, luego de que la patrulla en la que viajaba fuera atacada a balazos por un grupo de civiles armados.

El hecho ocurrió sobre el bulevar Ciudad del Maíz–El Naranjo, en la zona centro, por donde circulaba la patrulla 0052, cuando fue interceptada por sujetos armados que se desplazaban en varios vehículos, los cuales abrieron fuego.

Laurencio, quien era militar retirado y residía en la zona Tenek de Ciudad Valles, resultó herido, y fue llevado de inmediato al Hospital Comunitario por sus propios compañeros. Sin embargo, falleció mientras recibía atención médica.

La patrulla municipal atacada quedó con al menos diez impactos de proyectil de arma de fuego en la parte posterior, además de daños en el medallón.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado informó que trabaja coordinadamente en las indagatorias y acciones de campo para establecer a quién o quiénes hayan perpetrado estos hechos.

