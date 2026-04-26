Bomberos apagan un tractocamión

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a brindar auxilio a la carretera 57, donde se encontraba un tractocamión incendiándose. Al lugar también arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes resguardaron el área mientras los bomberos apagaban el fuego. Afortunadamente no hubo personas lesionadas.

De acuerdo con información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos, recibieron el reporte de que un tractocamión se estaba incendiando en el kilómetro 125, por lo que acudieron elementos de esta corporación en la unidad cisterna para brindar el apoyo que se requería.

Al llegar al lugar se estaba quemando el tractocamión, por lo que iniciaron trabajos para apagar el fuego y evitar más daños.

Con apoyo de elementos de la Guardia Civil Estatal se resguardó el área y estuvieron desviando el tráfico vehicular para evitar que ocurriera un accidente.

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Los tragahumo trabajaron varias horas para lograr apagar el fuego y enfriar el camión para evitar que volvieran a reactivarse las llamas.

Afortunadamente se logró sofocar el incendio y no hubo personas lesionadas.

Se desconocen las causas que provocaron el incendio del tractocamión.

Por otra parte, los Bomberos de Matehuala han estado atendiendo varios incendios en lotes baldíos, donde la mayoría de los siniestros han sido provocados.