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Bomberos cumplen un año de servicio

Los tragahumo, felices por los apoyos brindados

Por Carmen Hernández

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
A
Bomberos cumplen un año de servicio

SAN CIRO DE ACOSTA.- Elementos del Cuerpo de Bomberos están de fiesta ya que celebraron su primer aniversario como institución de servicio con una misa que ofició el párroco Marco Antonio Esparza, donde pidió al Creador protección para los tragahumo. 

El jueves, el cuerpo de bomberos voluntarios cumplió su primer año, lo que los llenó de satisfacción y orgullo por los apoyos que han brindado durante este tiempo. 

En las instalaciones de la corporación se llevó a cabo la misa de aniversario la cual fue oficiada por el párroco Marco Antonio Esparza, quien pidió siempre que Dios los cuide y proteja, así como la prosperidad. 

En el evento también estuvo presente el alcalde Luis Carlos Pereyra Govea y personas y familiares de los tragahumo, quienes convivieron por algunas horas en sana camaradería.

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