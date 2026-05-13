Buena respuesta a Copa Municipal de Ajedrez

MATEHUALA.- Con una gran participación de niñas, niños y jóvenes, se llevaron a cabo las finales y premiación de la Copa Municipal de Ajedrez "Aprende a pensar jugando", este tipo de actividades son para promover el deporte de la mente, por lo que se invita a niños y jóvenes a practicar ajedrez.

Durante el torneo, las y los participantes demostraron su talento, disciplina y capacidad estratégica en cada una de las partidas, viviendo además una experiencia cercana a las competencias oficiales de ajedrez, en un ambiente de aprendizaje, convivencia y sana competencia.

Padres de familia y asistentes disfrutaron de una jornada donde quedó de manifiesto el crecimiento que este deporte ha tenido entre las nuevas generaciones de Matehuala, fortaleciendo habilidades como la concentración, la toma de decisiones y el pensamiento estratégico.

Este evento tuvo una excelente respuesta de participación y para concluir se entregaron los premios a quienes obtuvieron los primeros lugares en sus respectivas categorías; cabe hacer mención que cada vez son más niños y jóvenes los que se han unido a practicar el ajedrez, por lo que se exhorta a los padres de familia a fomentar a sus hijos a que practiquen algún deporte o alguna actividad artística, la cual les ayudará mucho en su desarrollo y a alejarse de las adicciones y actividades delictivas.

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