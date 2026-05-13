logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Felices de ser mamás

Fotogalería

Felices de ser mamás

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Buena respuesta a Copa Municipal de Ajedrez

Por Jesús Vázquez

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Buena respuesta a Copa Municipal de Ajedrez

MATEHUALA.- Con una gran participación de niñas, niños y jóvenes, se llevaron a cabo las finales y premiación de la Copa Municipal de Ajedrez "Aprende a pensar jugando", este tipo de actividades son para promover el deporte de la mente, por lo que se invita a niños y jóvenes a practicar ajedrez.

Durante el torneo, las y los participantes demostraron su talento, disciplina y capacidad estratégica en cada una de las partidas, viviendo además una experiencia cercana a las competencias oficiales de ajedrez, en un ambiente de aprendizaje, convivencia y sana competencia.

Padres de familia y asistentes disfrutaron de una jornada donde quedó de manifiesto el crecimiento que este deporte ha tenido entre las nuevas generaciones de Matehuala, fortaleciendo habilidades como la concentración, la toma de decisiones y el pensamiento estratégico.

Este evento tuvo una excelente respuesta de participación y para concluir se entregaron los premios a quienes obtuvieron los primeros lugares en sus respectivas categorías; cabe hacer mención que cada vez son más niños y jóvenes los que se han unido a practicar el ajedrez, por lo que se exhorta a los padres de familia a fomentar a sus hijos a que practiquen algún deporte o alguna actividad artística, la cual les ayudará mucho en su desarrollo y a alejarse de las adicciones y actividades delictivas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Fotos | Denuncian cascada de aguas negras hacia el río Valles
    Fotos | Denuncian cascada de aguas negras hacia el río Valles

    Fotos | Denuncian cascada de aguas negras hacia el río Valles

    SLP

    Huasteca Hoy

    Habitantes y usuarios reportan contaminación proveniente de Praderas del Río

    Infonavit abre módulo sobre Viviendas del Bienestar en Valles
    Infonavit abre módulo sobre Viviendas del Bienestar en Valles

    Infonavit abre módulo sobre Viviendas del Bienestar en Valles

    SLP

    Redacción

    El instituto dará asesoría a trabajadores interesados en acceder al programa impulsado por el Gobierno federal.

    Nuevo megapuente escolar en Valles por festejos a maestros
    Nuevo megapuente escolar en Valles por festejos a maestros

    Nuevo "megapuente" escolar en Valles por festejos a maestros

    SLP

    Huasteca Hoy

    El miércoles 13 de mayo será el último día de clases; las actividades se reanudarán el lunes 18

    Llegó la primera rosa de plata juvenil
    Llegó la primera rosa de plata juvenil

    Llegó la primera rosa de plata juvenil

    SLP

    Jesús Vázquez

    Esperan más de jóvenes de toda la república