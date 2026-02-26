Buena respuesta a Feria del Empleo
Empresas ofrecieron vacantes en diversos cargos
RIOVERDE.- En la Feria del Servicio Nacional del Empleo (SNE) se ofrecieron más de 300 vacantes en diversos cargos para personas desempleadas.
En la plaza principal fue inaugurada la Feria donde estuvieron presentes la delegada del SNE, la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia Karina Quintero, el delegado del ICAT José Matilde Noyola Correa y el director de Fomento Económico, Luis Álvarez Aquino, entre otros.
Participaron en este evento más de 29 empresas de la Zona Media que ofrecen más de 300 vacantes con todas las prestaciones de ley.
También se instalaron varios módulos de instituciones que dieron a conocer el servicio que ofrecen como el INEA, Centro Libre de Violencia, ICAT y Sifide.
