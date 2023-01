Cancelará Medina tianguis nocturno

CIUDAD VALLES.- Comerciantes ambulantes del tianguis nocturno, pertenecientes a la organización Comerciantes Unidos se manifestaron en la plaza principal porque el Gobierno Municipal, que encabeza David Medina Salazar no les ha dado el permiso oficial para colocarse cada sábado en la tarde y noche en la calle Fernando Domínguez. David Medina no los atendió, porque dijo que “él no trabaja bajo presión”.

No obstante, hace cosa de medio año, los Comerciantes Unidos, todavía al mando de Sergio Izaguirre, recibieron todas las facilidades por parte del alcalde David Medina para colocarse en ese lugar periódicamente.

Como había informado este reportero, aunque Medina les dio permiso provisional para ponerse el sábado, pareció molestarse con la manifestación con cartulinas de hoy y dijo que siempre no considerará extenderles la licencia para vender los sábados en la noche, porque a él no le gustan las manifestaciones ni las presiones.