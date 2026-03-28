Capacitan para contener gusano barrenador
Se brindan algunas medidas para atender algún caso
CIUDAD FERNÁNDEZ .- Autoridades ejidales fueron capacitados sobre algunas medidas preventivas a aplicar sobre el gusano barrenador del ganado, para que de presentarse algún caso, saber cómo atenderlo.
Iram Aguilar de Senasica y César Rodríguez de la Sedarh, brindaron una capacitación a los jueces y comisariados ejidales, de verificar al ganado, especialmente las becerras recién nacidas.
A los animales con heridas recientes, se debe de tener cuidado, solicitar apoyo a las autoridades. Se tiene que cubrir la herida para que no puedan depositar más huevos.
Poner el ganado en observación. En caso de detectar casos reportar a las autoridades.
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Se brindaron las herramientas necesarias, para que sepan cómo actuar cuando se detecta un caso. Las medidas y acciones que se aplicaran son para evitar que se presenten más casos, y en caso de algún sospechoso, solicitar el apoyo a la Sedarh o departamento de Desarrollo Rural, que enviarán personal para brindarles apoyo.
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