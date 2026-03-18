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Caso Pirasol: 16 años de dolor

Un hoyo negro sin respuestas; colectivo reprocha al gobierno falta de ayuda

Por Redacción

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Caso Pirasol: 16 años de dolor

CIUDAD VALLES.- Nada ha hecho el gobierno para ayudar a las integrantes del Colectivo Caso Pirasol, luego de 16 años de haber desaparecido 33 hombres que eran sus esposos, hermanos, hijos y de los que no se tiene ninguna pista.

María de los Ángeles Rodríguez García supo de su hermano Rafael por última vez alrededor de las cuatro de la mañana del 18 de marzo de 2010, cuando él le informó que habían pasado San Fernando y desde ese momento, no volvió a saber de él, porque Rafael y otros 32 hombres desaparecieron como si se los hubiera tragado la tierra, literalmente y por eso, hoy, María de los Ángeles, junto a otros buscadores acudieron hoy a las afueras de los terrenos de la feria para comenzar actividades de conscienciación y de volanteo con los rostros de todos esos queridos y amados que no volvieron a ver.

El autobús de Pirasol llevaba hombres de Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí que tenían como destino la frontera y que trabajarían lejos de casa para ahorrar el dinero o mandarlo a sus familias, pero días después del 17 de marzo de 2010, solamente apareció el autobús y, desde entonces germinó la asociación Caso Pirasol que ha porfiado sin descanso para hallarlos.

Hace algunos años hubo momentos de esperanza, porque algunos supieron que habían visto a algunos de ellos en El Paso, Nuevo León, pero no hubo más información.

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El gobierno de Tamaulipas y la Fiscalía de ese estado han avanzado poco y sus similares de San Luis Potosí se declararon incompetentes por haber ocurrido el desvanecimiento en tierras norteñas.

Han pasado 16 años del peor evento ocurrido en el mundo y otros 432 colectivos de búsqueda en México siguen buscando, sin descanso.

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