Cerrarán módulos del INE el 1 y 5 de mayo
CIUDAD VALLES.- El Instituto Nacional Electoral no tendrá actividades el viernes 1 ni el martes 5 de mayo en el módulo oficial de la calle Zaragoza.
El módulo general y los itinerantes estarán de descanso tanto en el día obligatorio por ley que es el del trabajo y el 5 de mayo, en conmemoración de la Batalla de Puebla, fecha que volvió a retomarse como descanso, a pesar de que la
habían suprimido de los asuetos oficiales.
Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, vocal del Registro Federal de Electores dijo que no habrá puentes, porque el sábado 2 de mayo habrá actividad laboral, así como también el lunes 4 de mayo.
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