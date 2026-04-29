Cerrarán módulos del INE el 1 y 5 de mayo

CIUDAD VALLES.- El Instituto Nacional Electoral no tendrá actividades el viernes 1 ni el martes 5 de mayo en el módulo oficial de la calle Zaragoza.

El módulo general y los itinerantes estarán de descanso tanto en el día obligatorio por ley que es el del trabajo y el 5 de mayo, en conmemoración de la Batalla de Puebla, fecha que volvió a retomarse como descanso, a pesar de que la

habían suprimido de los asuetos oficiales.

Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, vocal del Registro Federal de Electores dijo que no habrá puentes, porque el sábado 2 de mayo habrá actividad laboral, así como también el lunes 4 de mayo.

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