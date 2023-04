Cierra el IMSS Estancia infantil

CIUDAD VALLES.- En un documento enviado a madres trabajadoras que tienen actualmente a sus hijos en la guardería Enseñanza Avanzada Siglo XXI y que está firmado por Miguel Ángel Vázquez Pérez, titular de la Jefatura de los Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales les informa que a partir del 30 de abril, no habrá más guardería para sus niños, muchos de ellos de meses de edad.

La razón que arguye el texto es que se quiere “salvaguardar la integridad y seguridad de los niños”, en el entendido de que esa estancia “no reúne las condiciones óptimas para continuar otorgando el servicio”, no explica cuáles son esas condiciones de inseguridad.

Ayer por la tarde, hubo una reunión de las autoridades de la Estancia con madres de familia que no quisieron firmar el documento, dado que prácticamente no tienen otra opción para dejar a sus hijos mientras trabajan y la opción que les dieron fue que los ingresaran a las dos estancias Santiago de los Valles, también incorporadas al IMSS, pero éstas no tienen cupo.

El lunes 1 de mayo, 88 madres y padres trabajadores no tendrán dónde dejar a sus niños mientras trabajan.