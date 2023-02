Ciudadanos exigen tapar bache

Matehuala.- Un pequeño bache que se generó hace casi unos doce meses fue creciendo por la falta de atención por parte de autoridades municipales y cada día es más extenso y representa un riesgo para peatones como conductores de unidades motrices, que piden se tape para prevenir una tragedia.

El bache se encuentra sobre la calle Bustamante, entre Independencia y Libertad, el que cada día está más grande, pareciera que a la directora de Obras Públicas Amalia Estefanía Castillo que no le interesara, o quizá no conoce tal hoyanco, ni las condiciones en las que se encuentran las calles de la ciudad, desconociéndose los motivos de no taparlo o realizar los trabajos que se requieran.

Un vecino de la citada calle dijo que ha escuchado en la radio que Obras Públicas anuncia un bacheo permanente en diversos sectores de la ciudad, pero aquí parece que desconocen las condiciones de la citada calle.

Incluso en ese bache se colocó una estructura como medida de seguridad, además para que los automovilistas no se estacionen en ese sitio.