Colapsa Hospital de Rioverde por Covid

RIOVERDE.- El Hospital General de Rioverde tiene ocupadas prácticamente todas las camas previstas para pacientes, por lo que se encuentra al 100% de su capacidad por el incremento de casos de Covid-19, según dio a conocer el director del Hospital Regional, Hernán Rodríguez Pecina.



El nosocomio está colapsado por el aumento de contagios, desafortunadamente la gente no atiende las recomendaciones y prueba de ello es que no se estaría así, sin embargo, el personal médico ya está cansado, sostuvo Rodríguez Pecina.

Se cuenta con 24 personas hospitalizadas por la emergencia sanitaria por el coronavirus, 4 intubados y sólo quedan disponibles dos camillas, comentó.

Aseveró el director que, el hospital está al límite de su capacidad, esto ante el crecimiento de enfermos de coronavirus y sólo se cuenta con 7 respiradores.

Rodríguez Pecina sostuvo que el aumento de los casos positivos se debe a que la gente organizó fiestas por la temporada decembrina y diversas reuniones por el Año Nuevo.

"Estamos a 3 puntos de llegar al semáforo rojo, pero es de vital importancia que la población no salga si no es necesario, que utilice cubrebocas y no acuda a fiestas", finalizó, por último, el director del hospital.