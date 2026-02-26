logo pulso
Colonias un basurero, fallan los camiones recolectores

Por Redacción

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Colonias un basurero, fallan los camiones recolectores

CIUDAD VALLES.- El 25 por ciento de los camiones recolectores del Municipio se averiaron y esto causó un retraso en el servicio en al menos 12 colonias de la población.

De acuerdo con el director de Servicios Municipales, Daniel Berrones Pérez, el fin de semana, cuatro de los camiones que usan para recoger la basura se estropearon y se desfasó la atención en las colonias Las Huastecas, Villas del Real, Altavista, San José, Montebello, Barrio Las Lomas, Vista Hermosa, El Consuelo, Norte Residencial, Ojo de Agua, La Pimienta y Carmen 1.

El alcalde de Valles, David Medina Salazar dijo que son 16 los camiones que se usan para recolectar los desechos de 188 mil habitantes, es decir, el 25 por ciento no estuvo disponible durante el sábado y domingo pasado.

