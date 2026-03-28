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Comerciantes ofertan los ramos de palmas

Por Carmen Hernández

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
A
Comerciantes ofertan los ramos de palmas

RIOVERDE.- En el atrio de la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría ya se tiene a la venta los ramos de palma que habrán usarse este domingo en la celebración del Domingo de Ramos, con lo que inicia la Semana Santa. 

Desde el viernes arribaron comerciantes de Puebla y de Santa María del Río con costales llenos de materia prima para la elaboración de cruces y palmas tejidas, entre otros productos. 

Los ramos van acompañados de manzanilla y diversas hierbas de olor. 

Los ramos tienen un costo desde 30, 50 y 80 pesos, los más laboriosos.  

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Los comerciantes esperan un repunte en las ventas de las palmas que serán bendecidas en la misa de este domingo, en los diversos templos de la ciudad.  

El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa para la iglesia católica.

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