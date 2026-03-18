Comercios prevén 25% más en ventas por la primavera
RIOVERDE.- Inició la venta de disfraces para la primavera, padres de familia invierten hasta 800 pesos, según dio a conocer Jessica Lizbeth del Mochilango, comerciante.
Sostuvo que los trajes tuvieron un incremento en su precio de un 10 por ciento, sin embargo, se tiene una gran variedad de disfraces, desde alitas, abejas, abejarrón, león y mariquita, oscilan desde 320 hasta 600 pesos.
Mencionó la comerciante que las madres de familia llegan a invertir hasta 800 pesos; se espera un incremento de un 25 por ciento y quien más compra son las familias de las comunidades.
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