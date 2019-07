Con venta de globos, doña María de la Paz se procura el sustento

MATEHUALA.- Una mujer de más de setenta años de edad, ignora las inclemencias del tiempo y sale a diario de su casa para vender globos y con ello obtener el sustento para ella y su hijo.

Doña María de la Paz Rodríguez Galván, de 76 años de edad, sale a la calle con el afán de vender sus globos sin importar si hay sol, viento o frío, lo que busca es que se venda para poder comer y darle a su hijo lo necesario.

Dice que sale de su casa a las nueve de la mañana y regresa a las cuatro de la tarde, ya que tiene que trabajar mucho porque va a juntar dinero para comprarle a su hijo los útiles escolares porque va a segundo año de secundaria. Dice que le gustaría que alguien le ayudara y que pudiera tener una beca.

"Antes de salir a trabajar dejo mi casa ordenada y le doy a mi niño el almuerzo y estoy lista para salir a la calle a realizar mi comercio", explica.

Sale cargando sesenta globos y cuarenta figuras las que un día antes armó para tener todo listo.

"Tengo 40 años realizando este comercio, muchos me ven en la plaza Juárez ofreciendo los globos que los niños quieren, algunos papás se los compran, pero otros no, aunque quisieran no lo pueden hacer y es cuando sueltan el llanto los chiquitos", mencionó.