Construyen acueducto y una pileta

Villa de la Paz.- Con el fin de tener asegurado el abasto de agua se está trabajando en la conducción de agua potable desde el pozo El Blanco hasta una pileta de almacenamiento. Son 8 kilómetros de red hidráulica los que se colocarán.

En entrevista con el alcalde paceño, Armando Torres Martínez, informó que los recursos del Fondo Minero se están aplicando al suministro de agua que es lo más primordial para que el vital líquido no falte en los hogares y erradicar por fin ese problema que aquejaba a los habitantes en la anterior administración.

Mencionó que se trabaja en una línea de conducción de agua potable del pozo El Blanco hasta una pila que se construye para albergar 750 mil litros de agua y cuya ubicación estará en lo que es la zona de Tiro al Nlanco.

Personal de la Comisión Estatal del Agua (CEA) vino a realizar una supervisión, para ver si se cumplen con todas las normas las que se están cumpliendo al pie de la letra, aseguró.

Detalló el munícipe que existen siete pilas de abastecimiento distribuidas en la cabecera municipal, incluyendo una en la colonia Real de Minas. Estas captan 100 mil litros y se abastecen de los pozos de La Boca y El Blanco.

"Afortunadamente tenemos agua y el vital líquido no ha faltado en los hogares para que esto no sea pretexto para no pagar puntualmente el servicio", señaló el alcalde.

Dijo el presidente municipal de Villa de la Paz que en lo que va de este gobierno municipal no ha faltado el agua porque se le está dando mantenimiento a los pozos de abastcimiento de agua potable.