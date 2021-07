Consulta será en todo el país, señala INE

MATEHUALA.- La Consulta Popular se llevará a cabo en todo el país el 01 de agosto, será algo similar a las elecciones, se colocarán las mesas receptoras para que pongan un Sí y un No que aparecen en las papeletas.

El delegado del INE en el estado, Pablo Aispuro Cárdenas en conferencia de prensa, explicó sobre la Consulta Popular, es con la finalidad de que la ciudadanía muestre su aprobación o rechazo con apego al marco legal para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en años pasados.

Dijo que, aquí no interviene ningún partido político solamente el INE, que lleva a cabo la divulgación de la consulta popular.

La papeleta que mostró tiene una breve descripción; detalló que la pregunta aprobada en la convocatoria no fue emitida por el INE sino que fue emitida por el Congreso de la Unión para votar Si o No y que la ciudadanía ese domingo 01 de agosto acudirá a las casillas en donde emitieron el voto el pasado 6 de junio, pero no serán ahora casillas electorales sino mesas receptoras en donde habrá un presidente, un secretario y un escrutador y serán personas que fungieron como funcionarios y funcionarias en las elecciones del pasado 6 de junio, con un horario de las 08:00 a las 18:00 horas.