Continúa llegada de turistas en Los Peroles

RIOVERDE.- Continúa la llegada de turistas en el paraje Los Peroles, por lo que se propondrá en la asamblea que las ganancias sean destinadas para la compra de sanitarios en el paraje de recreación.

Alfredo García Blanco refiere que el año pasado hubo más turistas y que lo recaudado fue aplicado para la compra de un camión de concreto, rollos de malla, que son utilizados para reparar el canal que utilizan para el riego de tierras.

Hizo hincapié que este año no les fue muy bien, porque llovió y se registraron bajas temperaturas, pero que sin embargo se tienen mínimas ganancias.

García Blanco dijo que la cuota de entrada es 50 pesos a los turistas de otros estados, pero para la población de las comunidades aledañas es de 25 pesos.

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Los turistas que han visitado el paraje provenían de Querétaro, Zacatecas y la capital potosina. Puntualizó que las ganancias de este año, se va a sugerir a la asamblea que se compren sanitarios y no se estén rentando.