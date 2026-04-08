Tras lluvias, calles se llenan de arena

MATEHUALA.- Debido a las fuertes lluvias que se han presentado en Matehuala, las calles del centro de la ciudad y de algunas zonas de la periferia se han llenado de escombro y arena, además de que todavía persisten grandes charcos de lodo.

Los ciudadanos de Matehuala están reportando desde distintos puntos para que acudan a limpiar y así evitar algún accidente.

Dado que se han presentado intensas lluvias, estas han provocado el arrastre de escombro y arena de construcción en distintas calles de la ciudad, generando un lodazal. Cuando pasan carros y motocicletas, terminan derrapando; algunos motociclistas, sobre todo repartidores que circulan a exceso de velocidad, han sufrido caídas en sus vehículos. Las fuertes lluvias que se han registrado en Matehuala incluso se llevaron las tapas de alcantarillas en algunas calles, donde se han colocado señalamientos para evitar que ocurra un accidente. Algunas de estas tapas fueron localizadas en varias calles del lugar y posteriormente recolocadas.

Se pide a la población en general manejar con precaución para evitar que ocurra algún accidente, pues muchas personas conducen a gran velocidad y, al pasar por el lodo y la arena que se encuentran en las calles, pueden perder el control y provocar percances. Hasta el momento, lo que más se ha reportado son personas que han derrapado en motocicleta.

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