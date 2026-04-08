Se despide M. Salazar de Matehuala

MATEHUALA.- Monseñor Margarito Salazar Cárdenas se despidió de la diócesis de Matehuala, ya que el próximo 9 de abril tomará posesión como obispo de la Diócesis de Tampico, Tamaulipas. El religioso agradeció a todos los fieles de esta región por los ocho años en que estuvo en la zona, donde siempre fue bien recibido. Asimismo, agradeció al presbiterio que lo acompañaron a lo largo de estos años.

Salazar Cárdenas comentó que el 9 de abril, a las diez de la mañana, hará en la Catedral de Tampico la profesión de fe y el juramento de fidelidad, y posteriormente a las doce del día será la eucaristía para la toma de protesta de la Diócesis de Tampico.

Expresó que este es un acontecimiento eclesial, festivo y una expresión de la comunión de la Iglesia. Agregó que los obispos están en la actitud de servir al Señor donde Él los llame, con alegría y esperanza. Mencionó que se va con agradecimiento a la diócesis de Matehuala, que le ha enseñado tanto, no solo como pastor sino en su vida, en la espiritualidad del desierto y en la fe de la gente sencilla, que ama profundamente a Dios, y espera ser un buen servidor a Dios, y pide a los feligreses oren por él.

El ahora exobispo de Matehuala indicó que le han preguntado cuándo vendrá su sustituto; sin embargo, indicó que eso no depende de él, sino de Dios y del Papa León XIV.

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"Ciertamente hay un proceso de discernimiento y él también espera que no tarde mucho, así que hay que iniciar una campaña de oración por el obispo que tiene designado para esta diócesis", dijo.

Margarito Salazar se despidió de sus fieles con la frase "Dios bendiga a Matehuala".