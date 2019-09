Continúa remediación en el antiguo basurero

CIUDAD VALLES.- Continúan la remediación en el antiguo basurero municipal, con la aplicación de relleno de choy-húmedo (material pétreo), con una capa de tierra negra húmeda, que se va a extender a lo largo de las cuatro hectáreas del área quemada para poder tapar y evitar que el incendio subterráneo tenga oxígeno y no se reinicie el fuego, trabajos que realiza la Dirección de Obras Públicas.

El regidor con Comisión de Protección Civil (PC), Marco Antonio Conde Pérez, dijo que la dirección de PC ya terminó su trabajo en este lugar, pero que él continúa al pendiente por cualquier emergencia que pudiera presentarse, y dijo que podrían tardar en este trabajo final el tiempo que sea necesario, de acuerdo al plan de trabajo que haga Obras Públicas, pero eso ya le corresponde a dicha Dirección de Obras Públicas.

Protección Civil sólo va a fungir como supervisor, porque estos trabajos son para la total extinción del incendio subterráneo, aunque las pequeñas fumarolas ya no son riesgosas, sólo si hubiera un ventarrón se vuelven a prender, pero ya no con grandes llamaradas, aunque esperemos que ya no, ya va un 45 por ciento cubierto con tierra.

Mientras tanto continuarán trabajando y una vez que finalicen el trabajo, lo darán a conocer para que las autoridades tomen en cuenta que el lugar ya está saneado.