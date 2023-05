Controversias por certificado de discapacidad

Matehuala.- Personas que requieren de un certificado de discapacidad enfrentan muchos problemas para poder obtenerlo, ya que hay mucha demanda y quien expide la carta es un médico que viene cada quince o veinte días al CRI y solamente es en sábado.

Genaro Peñaflor García de 45 años de edad, comentó que resulta molesto los requisitos que se tienen que cumplir, en su caso refiere que tiene una discapacidad motriz de nacimiento y en la encuesta que se tiene que llenar, está mal aplicada.

Menciona que pese a su discapacidad se ha podido valer por sí mismo, además de moverse con facilidad.

Entre los requisitos que hay que llenar está el que si sabe manejar el celular, que si puede caminar bien, si puede subir escaleras.

Refiere que él contestó que afortunadamente todo lo puede hacer y como respuesta le dijeron que no le podían extender la carta o certificado de discapacidad, porque no tenía limitación.

Genaro Peñaflor sufre una discapacidad por la falta una pierna, por lo que para moverse se apoya de una muleta.

Reitera que pese a su discapacidad no le ha impedido salir adelante, estudió la carrera de Licenciado en Administración, imparte clases en dos instituciones educativas, por lo que la falta de su pierna no es factor para que no se desarrolle como persona, incluso hace caminata, natación, manejo motocicleta, lleva una vida normal al lado de su esposa y su hijo.