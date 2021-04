Corren en Alcaldía a los simpatizantes "morenistas"

CIUDAD VALLES.- Luego de reunirse con el alcalde Jorge Farías Castro y con el Oficial Mayor, Roberto Carlos Espinoza, tres directores recientemente cesados de sus cargos dijeron que "coincidentemente" los dieron de baja, ahora que apoyan el proyecto político de Morena, a la Presidencia Municipal de Guadalupe Contreras Pérez.

Andrés Vázquez Torres, quien fue director de Atención a la Juventud dijo que él quiere que les den a él y a sus compañeros, Eduardo Herrera Gámez, quien estaba en la oficina municipal de Reclutamiento e Ismael Bonilla Olvera, quien estaba en Mercados y fue de Educación su cese oficial por escrito, porque bajo su resguardo tenían materiales y cosas de valor y no quieren cargar con responsabilidades extras.

Vázquez Torres dijo que no se cumplió con el contrato que expiraría el último día de la administración y que no hay explicación del porqué de la separación laboral, solamente el aviso de que ya no trabajan en el Gobierno.

De hecho, Vázquez Torres dijo que hoy cuando llegó a su otrora sitio de trabajo, ya le habían cambiado los candados de entrada.

Este reportero pudo observar en el arranque de campaña de Guadalupe Contreras, el domingo pasado en El Carmen 2, que al menos Bonilla y Herrera estaban apoyando en la logística del evento y "coincidentemente" ya fueron dados de baja.