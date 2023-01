Crece el número de jóvenes adictos

RIOVERDE.- El Cobach 05 cuenta con una matrícula de 698 alumnos, pero se tiene de 5 a 10 casos de jóvenes adictos a una droga a quienes se les está brindando atención, dijo el director Juventino Alvarado.

Señaló que la pandemia del Covid-19 afectó en cuestión de aprendizaje, pero con un trabajo en equipo comprometido hay coordinación con los alumnos, padres de familia y docentes. Reconoció el director que no es la misma calidad de aprendizaje, porque no es lo mismo clases en línea que presenciales, pero se confirma que se tienen alumnos responsables.

Por otro lado, mencionó que no se registraron embarazos en menores de edad, pero hay problemas de adicciones, no se va a negar, aunque se está trabajando en ello pero no son complicados. Se está trabajando en coordinación con las instalaciones municipales, con trabajo del programa Construye T, Programa de Acción Tutorial y Orientación Educativa en el plantel, se está haciendo lo necesario para que alumnos tengan la atención y no causen baja, puntualizó.