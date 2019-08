Critican entrega de Mérito Ciudadano a reina de la Fenahuap

Por considerar que no está haciendo una digna representación de las comunidades indígenas y prácticamente se ha olvidado de sus raíces, pues ni siquiera acude a los eventos que llevan a cabo en su zona, comunidades de la zona tének de Valles mostraron su descontento por la reciente entrega de Mérito Ciudadano a Claudia Pérez Hernández, actual reina de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina.

En la asamblea desarrollada este fin de semana y ante la presencia de autoridades municipales como el secretario del Ayuntamiento, Raúl García Salazar, representantes de las comunidades indígenas expresaron su reconocimiento en temas como seguridad y la dotación de agua, aunque señalaron que aún falta mucho por hacer, pues el agua esperan pueda llegarles diariamente.

En la asamblea pidieron informes del porqué entregaron un reconocimiento a Claudia Pérez, pues señalan que hay jóvenes verdaderamente con el mérito, que estudian y trabajan, que viven en la comunidad que no se avergüenzan de sus raíces y que tienen contacto directo con las comunidad, no así la joven reina que abandonó sus estudios y desconocen si trabaja, además de que desde que fue coronada, ya no le habla a la gente y los margina, pues se le ha invitado a que participe en los rituales y no acude, pues se la pasa en la cabecera municipal.