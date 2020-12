Cultivos de invierno, albur: agricultores

Rioverde.- En esta temporada de invierno sólo se han sembrado 17 mil hectáreas de cultivos de garbanzo y avena, de los que se espera tener muy buenos resultados en las cosechas que esperan realizar a finales de enero.

La actividad agrícola en este ciclo está muy limitada, a comparación del ciclo primavera-verano, porque los cultivos de invierno son difíciles de desarrollar, ya que no llovió lo suficiente, por ello muchos productores no siembran; los cultivos predominantes son el garbanzo y avena.

El delegado regional de la Sedarh, Álvaro Rodríguez Rodríguez, reconoció que los municipios con más cultivos en esta temporada de invierno son Cárdenas, Rayón, Lagunillas, San Ciro de Acosta, Rioverde y Ciudad Fernández, en el Plan de Arriba donde se siembra maíz y cacahuate.

Añadió que por falta de lluvias solo se sembraron 17 mil hectáreas, de garbanzo y avena, ya que no es una agricultura que se contemple como comercial, más bien es de subsistencia.

La venta es mínima, el escenario no es muy halagador, no se espera una producción buena porque no hubo lluvia, se espera que los cultivos estén listos para enero y el productor preparará la tierra para el próximo ciclo.