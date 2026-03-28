Curp Biométrica, aún deberá esperar
CIUDAD VALLES.- Una actualización a nivel central tiene detenidos los trámites de Curp Biométrica en el Registro Civil Estatal, en Valles, al menos para las próximas dos semanas, de acuerdo con datos de usuarios que han sido informados.
A nivel central fueron enviados los dispositivos que se utilizan para dar de alta ese documento único y por lo pronto, tendrán que entrar en contacto con el proveedor de ese servicio y dados los componentes del equipo, no es un proceso tan breve.
Por ese motivo, no habrá trámite para la Curp Biométrica al menos en este periodo de dos semanas por venir y se comenzará a publicar para que acudan los interesados.
no te pierdas estas noticias
"Ni gallos ni gallinas": Medina enfría sucesión en Valles
Miguel Barragán
Asegura que aún no hay candidatos definidos
Ante FGE, acusación por abuso sexual en primaria de Valles
Huasteca Hoy
La familia promovió la denuncia en contra de un profesor de la "Antero G. González"