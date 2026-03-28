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Curp Biométrica, aún deberá esperar

Por Redacción

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
A
Curp Biométrica, aún deberá esperar

CIUDAD VALLES.- Una actualización a nivel central tiene detenidos los trámites de Curp Biométrica en el Registro Civil Estatal, en Valles, al menos para las próximas dos semanas, de acuerdo con datos de usuarios que han sido informados.

A nivel central fueron enviados los dispositivos que se utilizan para dar de alta ese documento único y por lo pronto, tendrán que entrar en contacto con el proveedor de ese servicio y dados los componentes del equipo, no es un proceso tan breve.

Por ese motivo, no habrá trámite para la Curp Biométrica al menos en este periodo de dos semanas por venir y se comenzará a publicar para que acudan los interesados.

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