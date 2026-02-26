Dan 175 años de prisión a Monstruo de Tamuín

CIUDAD VALLES.- Rosa Elena Blanco Ríos, juez de Ejecución en Valles sentenció a 175 años de prisión a Filiberto Hernández Martínez, el multifeminicida de Tamuín, por los crímenes cometidos contra una mujer y dos menores de edad, hace 16 años.

La sentencia se refiere a la desaparición y feminicidio de Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años de edad al momento de su desaparición; Itzel Romaní Castillo Torres de 12 años y Dulce Ximena Reyes Rodríguez de nueve años, quienes desaparecieron a partir del 2010 en el municipio de Tamuín y en 2014 se supo que fueron abusadas y ultimadas por Filiberto Hernández, puesto que esta última fecha fue cuando detuvieron al llamado "monstruo de Tamuín".

La jueza sentenció a Filiberto a 62 años y medio de prisión por la muerte de Itzel, por la misma cantidad de años a Dulce y a 50 años de prisión por Eliehoenai.

A los 175 años de prisión se le tendrán que reducir los 11 años, siete meses y 20 días que lleva en la cárcel Filiberto, quien se encuentra en una prisión de máxima seguridad en Gómez Palacio, Durango.

El "monstruo" de Tamuín también acabó con la vida de Adriana N. que es un expediente en espera de resolución judicial y Rosalinda N., es el único caso que no se ha judicializado sobre los hechos ocurridos entre 2010 y 2014, en el municipio de Tamuín.

Los familiares de las tres mujeres y niñas víctimas de feminicidio escucharon la resolución de la jueza a las 12 del día de este 25 de febrero y algunos de ellos podrán cerrar ese ciclo de dolor de más de una década en la que esperaron escuchar palabras que les dieran justicia.