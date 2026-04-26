Dan reconocimiento a varias educadoras

Matehuala.- En el marco del Día de la Educadora, en el Casino Club de Leones se llevó a cabo un evento especial para las educadoras del Altiplano, en el cual se reconoció la labor de las maestras de preescolar y se entregaron reconocimientos a quienes ya tienen varios años trabajando en esta noble profesión.

Se entregaron reconocimientos especiales a las educadoras con 25, 30, 40 años o más de servicio, pues el trabajo de una educadora es de los más importantes, ya que ellas empiezan a moldear a los niños y niñas desde los tres años. Gracias a ellas aprenden a colorear, escribir, leer y obtienen sus primeros conocimientos. Cabe mencionar que durante el evento también hubo rifas para las maestras, música y una sana convivencia.

La labor de las educadoras es una de las más importantes en México y el mundo, pues son las maestras de los Jardines de Niños, el primer lugar al que acuden los pequeños a obtener aprendizajes después de su hogar.

Las docentes tienen dedicación, paciencia y vocación, lo cual es fundamental en la formación de los más pequeños, sembrando en ellos no solo conocimiento, sino también valores y curiosidad.

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Se entregaron reconocimientos especiales a las educadoras con 25, 30 y 40 años de servicio, así como a quienes tenían más tiempo laborando, pues es toda una vida dedicada a una de las profesiones más bonitas, ser educadora, donde ellas se ganan el cariño de los niños.