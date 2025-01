De milagro funciona el Hospital Rural de Axtla

CIUDAD VALLES.- Deficiencias como la falta de laboratorios químicos para pacientes sufre el Hospital Rural de Axtla del IMSS Bienestar, en donde desde hace casi un mes no hay material ni insumos, se quejan usuarios.

En lo que va de diciembre, el personal médico y de enfermería de este lugar, donde se atiende gente del sur de la Huasteca y hasta del Estado de Hidalgo y Querétaro, fue avisada sobre la falta de recursos para solventar laboratorios, aunque dentro de los faltantes de herramientas hay: carencia de lámparas adecuadas en quirófano, áreas de esterilización en mal estado, falta de suministros y de personal.

El problema es que la atención no se puede dar eficientemente y tienen muchos pacientes que por ahora han tenido que ir a clínicas privadas, aunque la mayoría no tiene posibilidades para ello, de acuerdo con personal de ese lugar que expuso que lo peor de todo es que ya les avisaron que no hay recursos ni fecha para que cuenten con ellos.