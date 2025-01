Decomisan pirotecnia en tianguis dominical

RIOVERDE.- Fueron decomisados 40 kilos de pirotecnia en el tianguis dominical, los comerciantes no tenían permiso para la venta de cuetes y todo tipo de fuegos artificiales.

El director de Comercio Javier Torres Pérez dio a conocer que en coordinación con elementos de Protección Civil y la dirección de Seguridad Pública Municipal, se realizó el Operativo Cohetón en el tianguis dominical, el cual reúne más de 3 mil personas.

Durante el recorrido realizado, en algunos negocios tenían a la venta pirotecnia, solicitándoles el permiso respectivo a los vendedores, asegurando que no lo tenían, por lo que se aseguraron 40 kilos de pirotecnia en diversos establecimientos. Los comerciantes no tenían los permisos en regla, aunado de que no contaban con las medidas de seguridad que se tienen establecidas para este tipo de locales con venta de pirotecnia.

Refiere el director de Comercio que el objetivo es disminuir los riesgos a la población que acuden a realizar sus compras, además de que para la venta de pirotecnia se debe tener el permiso correspondiente.