Denuncia presidente del SEA a funcionarios de Catorce

CEDRAL.- Funcionarios del gobierno municipal de Real de Catorce son denunciados ante la Fiscalía por abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones, privación ilegal de la libertad, amenazas, discriminación y lo que resulte.

Juan Ramón Infante Guerrero, en su calidad de presidente del Sistema Estatal Anticorrupción del estado de San Luis Potosí expresó, que el cargo que ostenta interviene en procedimientos de solicitud de información pública ante distintas instancias gubernamentales, entre otras actividades propias.

Declaró que, el pasado 13 de enero del presente año acudió a la alcaldía de Real de Catorce a fin de recibir respuesta por escrito de dos solicitudes de información que hizo presente ante la Unidad de Transparencia Municipal el pasado 13 de diciembre del año 2019.

“Una vez en ese lugar fui atendido por Selena Aída Reyes González, entregándome la documentación de las peticiones de información de obras pertenecientes a ese municipio, se hizo presente Hugo Arturo Cervantes Canelo, secretario del Ayuntamiento y Fernando Barrera Alonso, auxiliar síndico municipal, quienes en forma agresiva me dijeron que yo no era de ese municipio, indicándome que no fuera terco en andar solicitando información que no me compete (sic), me exigieron que firmara el acuse de recibo, pero sin recibir anexos de la información solicitada”.

“Una vez que no acepté sus condiciones, estos tres personajes me impidieron la salida de la oficina, privándome de la libertad de irme por voluntad propia de ese lugar, levanté la voz del porqué estaba siendo privado de mi libertad, siendo secuestrado, pude salir del lugar al ser víctima de esa privación para acudir a la CEDH a poner mi queja, quedando asentada con el expediente 4VQU70007/20”.