Denuncian a maestro por abuso sexual

CIUDAD VALLES.- Denuncian en la Fiscalía General del Estado presunto caso de abuso sexual de un maestro contra una joven que hacía servicio social en la escuela Antero G. González.

El viernes 20 de marzo, en un área de sanitarios, el maestro Ulises N. habría cometido el delito de abuso sexual en contra de una joven pasante que hace su servicio en la primaria ya mencionada, según la propia familia de la joven que acaba de trasponer la minoría de edad y el relato que quedó asentado en la denuncia 01284/26 que está en la sede de la misma Fiscalía.

Antes de la agresión que habría motivado la visita a la Fiscalía, el profesor, un hombre de más de 50 años, habría sido muy insistente en insinuaciones y acercamientos, según el relato de sus familiares.

La dirección y la supervisión de la escuela no respondieron a la familia de la joven, dado que valoraron que no se trató de un hecho que pudiera haber violentado a una persona de la institución, de acuerdo con la familia de la ofendida.

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Por lo pronto, la Instancia Municipal de la Mujer, a cargo de Rebeca Terán Guevara ha hecho el acompañamiento para que el caso llegase a la oficina de procuración de justicia y que haya seguimiento puntual.