Denuncian abusos de policías en Valles

CIUDAD VALLES.- Víctor Manuel Mendoza salió de una fiesta en su coche a las tres de la mañana de ayer sábado 2 de noviembre, por Escontría, bajando por bulevar México-Laredo y llegando al semáforo de calle Juárez, lo antecedía una patrulla de la que bajaron unos policías que le pidieron que se bajara del auto porque iban a inspeccionarlo, dado que traía vidrios polarizados. El conductor de 24 años de edad se rehusó y un policía abrió su puerta y otro lo bajó a golpes.

Pero eso no fue todo, sino que los elementos pretendían dejarlo todo el fin de semana encerrado, por no hacer nada contra el orden y el Bando de Policía y Buen Gobierno, solamente porque no había guardia en la Tesorería para pagar la "multa".

Mendoza fue entregado a su padre cuando éste fue a la Fiscalía a interponer una denuncia por la arbitrariedad en el trato a su hijo y, de acuerdo con la familia del agredido, acudirán a Derechos Humanos para continuar con este tema, "porqué a los verdaderos delincuentes sí les permiten andar libres y a ciudadanos que no son un riesgo para nadie los abusan".