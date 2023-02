Denuncian venta de despensas

RIOVERDE.- A la persona que se le detecte vendiendo despensas, no sólo se le cesará sino que se le procesará, la despensa alimentaria es gratuita, advirtió el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona.

Cabe destacar que, adultos mayores denunciaron que líderes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el municipio de Ciudad Fernández les venden la despensa a 50 pesos.

Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal Ricardo Gallardo señaló que es necesario que se les denuncie, “porque no sólo los correríamos, también los procesaríamos, la despensa, la beca alimentaria, del adulto mayor, de madre soltera no se debe estar vendiendo es gratuito, todo mundo lo sabe y malamente quien la esté pagando peor”. El gobernador advirtió que no sólo correría a quien venda la despensa, lo procesaría por fraude e irá a la cárcel, cualquiera que sea del Verde, del Morena, del que sea, finalizó.