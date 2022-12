Desconocen habitantes dónde denunciar malos servicios municipales

Matehuala.- Hay quejas de ciudadanos porque las autoridades municipales no informan a la población dónde pueden presentar quejas los ciudadanos por un mal servicio o daños que hay en las arterias, algunas personas lo hacen a través de un programa radiofónico, pero no es la solución a dicho problema, pues solo escuchan y no hay un arreglo inmediato a lo que demandan.

El señor Dionisio de Jesús de 65 años, comentó que es asiduo al programa radiofónico que se transmite de las 08:30 a las 09:00 horas, de lunes a viernes, escucho a ciudadanos que hacen uso de ese medio para quejarse de que por tal calle o colonia hay una lámpara que no funciona, que no pasa el camión de la basura entre otros asuntos.

También sobre baches, lotes baldíos con basura, considera que esas quejas deben encausarse directamente a las autoridades municipales, que son las responsables de atender esa denuncia y darle la solución adecuada, dice.