Desigual choque deja 3 lesionados

MATEHUALA.- Se registró un fuerte accidente la mañana de este martes donde se impactaron una motocicleta y una bicimoto en la avenida las Torres dejando como saldo tres personas lesionadas entre las que se encontraba un menor de edad; corporaciones de emergencia trasladaron a los lesionados a un hospital.

Debido al exceso de velocidad y la falta de precaución, se presentó le desigual choque entre la motocicleta y la bicimoto, testigos del accidente al ver que entre los involucrados en el accidente había un menor de edad, acudieron a ayudar a los lesionados y pidieron apoyo a través de los números de emergencia.

Al lugar acudieron los elementos de las corporaciones de emergencia quienes inmediatamente valoraron a las personas lesionadas, entre las que se encontraba un pequeño de aproximadamente dos años de edad, por lo que fueron abordados a una ambulancia y trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Al lugar también acudieron los elementos de la Policía Municipal para llevar a cabo las investigaciones y deslindar responsabilidades del accidente, así mismo se pidió a las grúas para llevarse la bicimoto y la motocicleta a los patios de la pensión.

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