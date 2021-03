Diez funcionarios han pedido licencia

RIOVERDE.- En lo que va del mes 10 funcionarios han solicitado licencia, se espera que, en los próximos días 15 más también la soliciten y se unan a la campaña de su candidato, señaló el jefe de Recursos Humanos, José Bernardo Guerrero Zamarrón.

"Al día de hoy se cuenta con un promedio de 10 funcionarios con licencia, quienes se van a integrar a las diversas campañas de posibles candidatos", dijo Bernardo Guerrero.

Posteriormente consideró que, para este mes de abril algunos otros solicitarán permiso para retirarse, "no van a tener sueldo, no van a contar con servicio de salud, no genera antigüedad tanto para el trabajo ni tampoco para el aguinaldo".

Dijo que los funcionarios deberán de presentar un escrito dirigido al presidente municipal con atención al jefe de personal, se les dará un documento donde se van a mantener fuera del Ayuntamiento en horarios establecidos para que realicen actividades con los diversos partidos que elijan.