Dif asegura a un menor de edad

MATEHUALA.- El DIF Municipal en colaboración con la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo el aseguramiento de un menor de edad que se encontraba en situación de mendicidad, con el objetivo de salvaguardar su integridad y garantizar la restitución de sus derechos.

Esta acción se realizó siguiendo los protocolos establecidos para la protección de niñas, niños y adolescentes, priorizando en todo momento su bienestar físico y emocional.

Después de recibir el reporte de un niño que se encontraba en situación de mendicidad, el DIF estuvo investigando este caso y, para evitar que el menor llegara a sufrir una agresión en la calle, se tomó la decisión de rescatarlo.

Siguiendo los protocolos, acudieron por el menor de edad, el cual fue asegurado y llevado a un lugar seguro para evitar que siga en situación de mendicidad, pues este tipo de situaciones suelen ser muy peligrosas para un menor, ya que pueden abusar de ellos o hacerlos adictos a sustancias nocivas para la salud.

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La presidenta del DIF Zoraira Hernández de los Reyes, dio a conocer que se continúa trabajando de manera coordinada con las autoridades competentes para atender este tipo de situaciones y reforzar acciones que protejan a los sectores más vulnerables de la población. Asimismo, pidió que si se conocen casos de abusos contra menores de edad donde los padres los manden a trabajar, o casos de abusos contra personas mayores de la tercera edad, los reporten al DIF de Matehuala para tomar cartas en el asunto.