logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TORNEO DE EL MECATE

Fotogalería

TORNEO DE EL MECATE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Dif asegura a un menor de edad

El pequeño se dedicaba a la mendicidad en calles de la ciudad

Por Jesús Vázquez

Abril 26, 2026 03:00 a.m.
A
Dif asegura a un menor de edad

MATEHUALA.- El DIF Municipal en colaboración con la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo el aseguramiento de un menor de edad que se encontraba en situación de mendicidad, con el objetivo de salvaguardar su integridad y garantizar la restitución de sus derechos.

Esta acción se realizó siguiendo los protocolos establecidos para la protección de niñas, niños y adolescentes, priorizando en todo momento su bienestar físico y emocional. 

Después de recibir el reporte de un niño que se encontraba en situación de mendicidad, el DIF estuvo investigando este caso y, para evitar que el menor llegara a sufrir una agresión en la calle, se tomó la decisión de rescatarlo.

Siguiendo los protocolos, acudieron por el menor de edad, el cual fue asegurado y llevado a un lugar seguro para evitar que siga en situación de mendicidad, pues este tipo de situaciones suelen ser muy peligrosas para un menor, ya que pueden abusar de ellos o hacerlos adictos a sustancias nocivas para la salud.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La presidenta del DIF Zoraira Hernández de los Reyes, dio a conocer que se continúa trabajando de manera coordinada con las autoridades competentes para atender este tipo de situaciones y reforzar acciones que protejan a los sectores más vulnerables de la población. Asimismo, pidió que si se conocen casos de abusos contra menores de edad donde los padres los manden a trabajar, o casos de abusos contra personas mayores de la tercera edad, los reporten al DIF de Matehuala para tomar cartas en el asunto.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Cañeros impiden salida de azúcar en Ingenio Plan de Ayala
    Cañeros impiden salida de azúcar en Ingenio Plan de Ayala

    Cañeros impiden salida de azúcar en Ingenio Plan de Ayala

    SLP

    Huasteca Hoy

    El bloqueo afecta la salida de azúcar negociada en el norte del país, mientras Grupo Santos no cumple acuerdos de pago.

    Mueren tres en choque de pipa y camioneta en la Valles–Rioverde
    Mueren tres en choque de pipa y camioneta en la Valles–Rioverde

    Mueren tres en choque de pipa y camioneta en la Valles–Rioverde

    SLP

    Redacción

    El accidente ocurrió en Aquismón; las víctimas quedaron prensadas

    Abunda fauna nociva en los mercados
    Abunda fauna nociva en los mercados

    Abunda fauna nociva en los mercados

    SLP

    Redacción

    El Municipio registrará piezas arqueológicas
    El Municipio registrará piezas arqueológicas

    El Municipio registrará piezas arqueológicas

    SLP

    Carmen Hernández

    Personal de zonas arqueológicas y monumentos verificó la autenticidad de los restos