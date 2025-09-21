Diputada vallense considera candidatura municipal en 2027

CIUDAD VALLES. No descarta la diputada Nancy Jeanine García Martínez la posibilidad de ser candidata a la Presidencia municipal, aunque afirma que es temprano para hablar de eso.

Después de su informe legislativo anual que expuso ante medios de comunicación, García Martínez respondió que no descarta la posibilidad de poder ser candidata a la alcaldía, aunque atajó poco después con el argumento de que es muy pronto para hablar de cuestiones electorales y futuras candidaturas.

Expresó que no ha tenido ninguna plática sobre ese tema, puesto en la mesa por la prensa, con la presidenta del partido Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, institución política a la que pertenece la legisladora.