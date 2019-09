Doña Candelaria, la mujer más longeva de Cd. Valles

CIUDAD VALLES.- Su acta de nacimiento la registra con 103 años de vida, sin embargo sus bisnietos y tataranietos señalan que tiene mucho más años, y aunque su andar ya es cansado y escucha poco, aún se mantiene activa caminando por sí sola, cocinando de vez en cuando y recordando su vida como partera, la fórmula afirma, doña Candelaria Hernández Pérez, es no comer carne, sólo frijolitos y yerbitas que encuentran en su comunidad de la Lima.

La recién galardonada en el Día Internacional de la Mujer Indígena, por su trabajo como partera a lo largo de más de cinco décadas, mostró su sencillez y no asistió al evento organizado por el Ayuntamiento, pues señaló a sus familiares ese trabajo lo pudo hacer cualquiera que como ella vivían lejos de la ciudad y no podía dejar morir a una embarazada al momento de dar a luz, por lo que las ayudaba con lo poco que tenía en su casa, hirviendo el agua para esterilizar sus manos y las tijeras para cortar el cordón umbilical.

Candelaria Hernández, es de las muchas mujeres de la Cordillera Indígena que de forma callada trabajaron para mejorar las condiciones de sus comunidades, aportando los conocimientos que tenían de generación en generación, y aunque no tuvo escuela, su cultura y tradiciones las muestra orgullosa, no abandona su vestimenta tének, ni su alimentación con productos que encuentra en su propia comunidad, lo que la ha mantenido saludable, ya que no padece ninguna enfermedad, sólo los achaques propios de su edad.