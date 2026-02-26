Dona PC lancha a oficina municipal
CIUDAD VALLES.- El director general de Protección Civil Estatal, Mauricio Ordaz Flores entregó una lancha para rescate a la oficina similar de Valles, ayer por la tarde.
Durante la tarde, un día antes de comenzar el operativo de Semana Santa, Mauricio Ordaz entregó al alcalde David Medina Salazar una lancha con motor de 115 caballos de fuerza y con una capacidad de transportar para 30 personas.
La intención de la entrega nace de la necesidad de una embarcación de esta naturaleza, ya que en octubre pasado, en plena crisis de inundaciones, no había bote en el cual ir a dejar ayuda o apoyos de parte de Gobierno, de acuerdo con Ordaz Flores.
