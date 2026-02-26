logo pulso
Dona PC lancha a oficina municipal

Por Redacción

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Dona PC lancha a oficina municipal

CIUDAD VALLES.- El director general de Protección Civil Estatal, Mauricio Ordaz Flores entregó una lancha para rescate a la oficina similar de Valles, ayer por la tarde.

Durante la tarde, un día antes de comenzar el operativo de Semana Santa, Mauricio Ordaz entregó al alcalde David Medina Salazar una lancha con motor de 115 caballos de fuerza y con una capacidad de transportar para 30 personas.

La intención de la entrega nace de la necesidad de una embarcación de esta naturaleza, ya que en octubre pasado, en plena crisis de inundaciones, no había bote en el cual ir a dejar ayuda o apoyos de parte de Gobierno, de acuerdo con Ordaz Flores.

Alistan operativo de Semana Santa en la Huasteca
Alistan operativo de Semana Santa en la Huasteca

Alistan operativo de Semana Santa en la Huasteca

SLP

Redacción

La CEPC desplegará rondines en 56 parajes turísticos y 30 balnearios para garantizar seguridad.

Alumnos del CBTIS simulan violencia contra therian
Alumnos del CBTIS simulan violencia contra therian

Alumnos del CBTIS simulan violencia contra therian

SLP

Huasteca Hoy

Las reacciones fueron inmediatas, pues se grabaron un supuesto castigo físico a un joven

Dan 175 años de cárcel al Monstruo de Tamuín
Dan 175 años de cárcel al Monstruo de Tamuín

Dan 175 años de cárcel al "Monstruo de Tamuín"

SLP

Huasteca Hoy

Familiares de las víctimas debieron esperar 16 años para ver justicia tras los feminicida de Filiberto Hernández

Responsable de accidente se niega a pagar gastos
Responsable de accidente se niega a pagar gastos

Responsable de accidente se niega a pagar gastos

SLP

Miguel Barragán

Familia denuncia que presunta responsable de atropellamiento en Valles no cubre gastos médicos