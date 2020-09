Donación de predios, acto incompleto

CIUDAD VALLES. -El regidor del PRD, Serafín Castillo Chávez negó que él y los otros tres regidores que se salieron de la sesión de Cabildo de ayer en Zoom, no lo hacen por estar en contra del Presidente, sino porque la documentación sobre la donación de un terreno de ocho hectáreas que hará un particular (no dijo quién) al Gobierno federal para construir un par de hospitales, está incompleta y eso hará que todo se atrase porque así como ellos rechazaron esa carpeta incompleta, así la rechazará el Congreso.

El regidor alabó el hecho de que se otorgue un terreno para algo tan necesario como la construcción de un par de hospitales.

Pero admiten que la intención se fracturará completamente cuando el Congreso regrese el expediente sin aprobarlo, pidiendo que se le agreguen las factibilidades del predio y los dictámenes de Protección Civil, que son requisitos que le faltaban a lo que los 11 miembros del Cabildo aprobaron sin haber estudiado.