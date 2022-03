Donarán medicinas a las personas de escasos recursos

CIUDAD FERNÁNDEZ.- La Casa de Salud del municipio ubicada en la colonia agrícola 20 de Noviembre contará con medicamentos que serán entregados a los pacientes que lo necesiten a bajo costo, se apoyará sobre todo a personas de escasos recursos.

El titular de Salud municipal Héctor Guillermo García de los Santos, hizo un llamado a la población en general que cuente con medicamento que no esté caducado y que no lo necesite para que lo done al municipio, ya que este será destinado para la Casa de Salud.

Aseveró que las claves de los medicamentos serán repartidas en cada uno de los cinco centros de salud que se tienen en el municipio.

Los medicamentos son entregados a las autoridades de las comunidades y vecinos, con la finalidad de administrarlos de manera transparente a quien lo requiera y no haya un mal uso del programa.

Esta acción es una de las estrategias que se están llevando a cabo para fortalecer el servicio en estas unidades y a la vez capitalizarse al expedir el medicamento a los pacientes a bajo costo y volver a reabastecer los insumos.