Edil rioverdense pide a regidora pruebe acusación

Rioverde.- Alcalde acusado de violencia por la regidora del PVEM Rosario Sánchez Sánchez, exige a la edil que si tiene pruebas, que presente la denuncia correspondiente ante las instancias legales y que no lo haga de manera mediática.

Y esto se deriva de que la regidora denunció el corte de agua a morosos en plena pandemia y que además había sido objeto de violencia política, supuestamente por parte del alcalde Ramón Torres García.

Sin embargo el presidente municipal dijo que se "vienen los tiempos políticos, lamentablemente se están adelantando y la invito que si tiene pruebas, presente la denuncia ante las instancias correspondientes", que no lo haga mediático, que denuncie donde tiene que denunciar.

Si la edil tiene pruebas que las haga valer, "yo tengo mi conciencia tranquila a mí no me gusta hacer las cosas mediáticas, si la intención es hacerlo mediático, adelante", pero no es lo legal.

Añadió que no estuvo presente en la conferencia de prensa ofrecida por el PAN, "porque no tengo que estar, no tengo porque responder a acusaciones falsas, es hacer esto más grande e importante".

Preciso que dicen que "el peor verdugo es la conciencia, pero yo tengo la conciencia tranquila", si este es su estilo, adelante.